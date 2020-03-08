جديد شانيل لشتاء 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 12:55 مساء

انطلق عرض دار شانيل لخريف وشتاء 2020 /2021 أخيرًا بتصاميم وأجواء تعكس الكمال والمثالية في الرومانسية، لكن بطريقة غير تقليدية وأقرب للواقع.

جاءت الإطلالات متنوعة، مستوحاة من تفاصيل الحقبة الرومانسية بأسلوب يمزج رموز الدار الفرنسية الأيقونية. لفتنا تخلي المديرة الإبداعية للدار عن التفاصيل المرتبطة بالحقبة الرومانسية وتقديمها بشكل أبسط.

طغى اللونان الأبيض والأسود على معظم لوكات المجموعة، إلى جانب الأخضر والزهري الباستيل اللذين برزا بشكل خفيف.

طغت أقمشة التويد، الحرير، الدانتيل، البوبلين، الجلد والصوف. كالعادة، لم يخلُ عرض شانيل من تصاميم التويد التي ارتكزت في بداية العرض على البزات المؤلفة من التنانير والسترات. لفتتنا قصات الفساتين الجديدة، الأكمام المنتفخة وقصة الكورسيه، بالإضافة إلى التصاميم القصيرة جدًّا والكروب توب.

شاهدي معنا بعض التصميمات واستوحي منها إطلالتكِ.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 وفيات في انهيار فندق لعزل المصابين بـ«كورونا» شرق الصين
دولى
«فرانس برس»: إيطاليا ستضع ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي
دولى
الاتحاد الأوروبي: 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا
ليبيا
السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة
دولى
البعثة الأوروبية تسلط الضوء على رحلة خمس ليبيات «نحو الحرية في بلد تنخره الحرب»
ليبيا
النجار ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس «كورونا» بالمنطقة الشرقية
ليبيا
«التهريب» يفاقم أزمات النفط الليبي
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: السلطات السعودية تعتقل 3 أمراء بينهم شقيق الملك
عربى
قلق عالمي بعد إصابة أكثر من مئة ألف شخص بفيروس «كورونا» المستجد في 92 دولة
دولى
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية في تصفيات «كان 2021»
رياضة محلية
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» توضح متى ينبغي استخدام الكمامة