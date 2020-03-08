جديد شانيل لشتاء 2021

انطلق عرض دار شانيل لخريف وشتاء 2020 /2021 أخيرًا بتصاميم وأجواء تعكس الكمال والمثالية في الرومانسية، لكن بطريقة غير تقليدية وأقرب للواقع.

جاءت الإطلالات متنوعة، مستوحاة من تفاصيل الحقبة الرومانسية بأسلوب يمزج رموز الدار الفرنسية الأيقونية. لفتنا تخلي المديرة الإبداعية للدار عن التفاصيل المرتبطة بالحقبة الرومانسية وتقديمها بشكل أبسط.

طغى اللونان الأبيض والأسود على معظم لوكات المجموعة، إلى جانب الأخضر والزهري الباستيل اللذين برزا بشكل خفيف.

طغت أقمشة التويد، الحرير، الدانتيل، البوبلين، الجلد والصوف. كالعادة، لم يخلُ عرض شانيل من تصاميم التويد التي ارتكزت في بداية العرض على البزات المؤلفة من التنانير والسترات. لفتتنا قصات الفساتين الجديدة، الأكمام المنتفخة وقصة الكورسيه، بالإضافة إلى التصاميم القصيرة جدًّا والكروب توب.

شاهدي معنا بعض التصميمات واستوحي منها إطلالتكِ.

