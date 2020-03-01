المرأة المستقلة العصرية أيقونة ديور لخريف 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 01:48 مساء

استوحت مصممة الأزياء ماريا جراتسيا شيوري تصاميمها لمجموعة ديور لخريف 2020 من السبعينات وتحديداً من مراهقتها التي قضتها مع والدتها الخياطة.

وقد رفعت شيوري شعار «أنا أقول أنا» المنقول عن الناقدة الإيطالية والناشطة كارلا لونزي والمستوحى من أحد الشعارات الذي أطلق في سبعينات القرن الماضي في إيطاليا وكان «أنا أفعل أنا».

وقد خصصت مجموعة ديور لخريف 2020 إلى السيدة القوية، المستقلة والعصرية حيث لجأت شيوري للرانوي لإبراز صلابة المرأة وقوتها. وقالت شيوري إن هذه المجموعة مستوحاة من يومياتها الخاصة والشخصية خلال أيام المراهقة.

واعتبرت هذه الأزياء الجديدة تكريماً للمصمم مارك بوهمان الذي عمل بدار ديور في فترة السبعينات، والذي كان يخصص مجموعاته للمرأة التي تتبع أنماط حياة جديدة أكثر حرية وعصرية في تلك الحقبة.

شاهدي معنا بعض التصميمات واستوحي منها ما يناسبك.
 

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