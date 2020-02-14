فوائد الليمون لبشرتك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 09:12 صباحا

يحتوي الليمون على أحماض «ألفا هيدروكسي»، لذلك فهو يساعد في تقشير وتطهير البشرة من البكتيريا التي يمكن أن تتراكم وتسبب ظهور حَبِّ الشباب.

وهذه ليست الفائدة الوحيدة التي يقدمها الليمون لبشرتكِ، فتعرفي على مزيد الفوائد حسب «فستاني».

فوائد الليمون:
يساعد الليمون في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.
يساهم الليمون في تنظيم نسبة إنتاج الدهون في البشرة.
يقلل الليمون من ظهور حَـبِّ الشباب ويعالج الندوب في البشرة.
يساعد الليمون في تقليل ظهور تجاعيد الوجه لأنه يقوم بتحفيز إنتاج البشرة للكولاجين.
استخدام عصير الليمون المخفف بالماء على البشرة يساعد في تهدئة حروق الشمس.

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