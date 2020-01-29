جديد جو شقرا لربيع وصيف 2020

قدّم المصمم جورج شقرا مجموعته الجديدة للخياطة الراقية لربيع وصيف 2020، وذلك في أسبوع الموضة الباريسي.

تراوحت المجموعة بين الفساتين القصيرة وتلك الطويلة، كما تميّزت بالأنوثة التي برزت في القصات التي تعتمد على الكورسيه، وفتحات الظهر، والكاب والأقمشة المزيّنة بحلقات من الريش والمطرّزة بحبّات اللؤلؤ والباييت.

طغى على مجموعة جورج شقرا لربيع وصيف 2020، اللون الأبيض، رافقه الوردي اللامع أو الزهري الفاتح الخفيف، والأخضر الفاتح، بالإضافة إلى تموّجات الأزرق السماوي المتدرج. كما أضافت شرارات الذهب والفضّة الحيوية على الأقمشة.

شاهدي معنا بعض التصميمات واستوحي منها إطلالتك.

