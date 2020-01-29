جديد جو شقرا لربيع وصيف 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 03:21 مساء

قدّم المصمم جورج شقرا مجموعته الجديدة للخياطة الراقية لربيع وصيف 2020، وذلك في أسبوع الموضة الباريسي.

تراوحت المجموعة بين الفساتين القصيرة وتلك الطويلة، كما تميّزت بالأنوثة التي برزت في القصات التي تعتمد على الكورسيه، وفتحات الظهر، والكاب والأقمشة المزيّنة بحلقات من الريش والمطرّزة بحبّات اللؤلؤ والباييت.

طغى على مجموعة جورج شقرا لربيع وصيف 2020، اللون الأبيض، رافقه الوردي اللامع أو الزهري الفاتح الخفيف، والأخضر الفاتح، بالإضافة إلى تموّجات الأزرق السماوي المتدرج. كما أضافت شرارات الذهب والفضّة الحيوية على الأقمشة.

شاهدي معنا بعض التصميمات واستوحي منها إطلالتك.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواطن في شحات يسلم قطعة أثرية تعود إلى العصر الروماني
ليبيا
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات
عربى
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
فوزي النويري: طالبنا البعثة الأممية بإعادة النظر في عدد «النواب» بالمسار السياسي
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق أبدى قلقا إزاء خدمات قدمها ترامب لقادة ...
دولى
أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين
دولى
إشادة واسعة بـ«النصر» بعد التأهل الأفريقي
رياضة محلية
البعثة الأممية توصي بصرف تعويضات لضحايا غارتي «مباني الضمان» في تاجوراء
ليبيا
وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة «مجمع الضمان» بتاجوراء
ليبيا
مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دفع فدية للمقرصنين الإلكترونيين قد ينتهي بخسارة الأموال والبيانات