إطلالات براقة لجينيفر لوبيز من توقيع زهير مراد

أطلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز التي تعد إحدى أيقونات الأناقة في العالم، مؤخرًا بإطلالة براقة ساحرة حملت توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

جنيفر لها قدرة على جذب الانتباه في كل ظهور لها، بالإضافة إلى امتلاكها رصيدا كبيرا من الأزياء الأيقونية، التي تعيش لسنوات كمصدر لإلهام الآخرين، وكان أبرزها فستان فريساتشى الشهير، والذي من المتوقع أن نرى الكثير من الفساتين التي تشبهه إلى حد كبير.

ومع تعدد أساليب جنيفير لوبيز والاستايلات التي تختارها لكنها في النهاية تحقق المطلوب وهو الأناقة، فقد ارتدت مؤخرا في مهرجان بالم سبرنج العالمي للسينما، جمبسوت براقا رائعا من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، حمل التصميم إبداعا في الأكمام واللياقة التي أضفت مزيدا من الأناقة، معتمدة على شعرها المصفف في كعكة أنيقة للخلف، وحقيبة يد مطابقة لملابسها.

وتأتي هذه الإطلالة من زهير مراد كواحدة من عدة إطلالات براقة تألقت بها وحملت توقيع مصممها المفضل، فقد ارتدت جينيفر لوبيز أيضا فستانا أزرق أنيقا في حفل فانيتي فير 2019، من تصميم زهير مراد، اعتبر من أفضل إطلالاتها في 2019.

كما ظهرت النجمة العالمية جنيفرلوبيز بفستان زفاف مذهل ورائع، من تصميم اللبناني زهير مراد، خلال تصوير فيلمها الجديد «ماري مي»، كان الفستان مزينًا بزخارف ذهبية وفضية، واقترن الفستان بطرحة مطابقة له وقلادة خاطفة للأنظار. وظهرت جنيفير في عدد من حفلاتها الغنائية بعدة تصاميم للمصمم اللبناني زهير مراد، كان أبرزها إطلالتها بملابس براقة تشبه ملابس البحر.

كما ظهرت على السجادة الحمراء مرتدية فستانا ضيقا براقا بخط عنق منخفض أظهر جزءا من صدرها، ملحق به اكستنشن، يبدأ من الأكتاف بشكل رائع.

وأخيرًا ظهرت جنيفير لوبيز على الغلاف الدعائي لألبومها الغنائي بتصميم زهير مراد، حيث ارتدت ثوبا أبيض جذابا كشف جزءا من صدرها ومزودا بالريش، ملحق به قبعة الكاوبوي الشهيرة، وقفازات بيضاء.

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