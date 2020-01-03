للتغلب على جفاف البشرة في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 01:23 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إلى معاناة الكثير من الأشخاص من جفاف البشرة خلال فصل الشتاء، حيث تقفد البشرة نعومتها وليونتها، وأكد الطبيب الألماني كريستوف ليبش أن هذا الأمر لا يدعو للقلق، ولكنه يتطلب العناية جيدا بالبشرة خلال فصل الشتاء.

وأوضح الطبيب الألماني، قائلا: «يتوقف الجسم عن إنتاج الزهم والدهون في ظل درجات الحرارة، التي تقل عن سبع درجات مئوية»، وتعتبر هذه الدهون مهمة جدًا لحماية البشرة من الجفاف، وعادة ما يساعد هواء التدفئة الجاف على زيادة جفاف البشرة، وفق موقع «24» الإماراتي.

وللتغلب على جفاف البشرة نصح الطبيب الألماني بمراعاة توافر رطوبة كافية في المنزل، مع شرب الكثير من السوائل، إلا أنه أوضح أن هذه التدابير وحدها لا تكفي لاستعادة ليونة البشرة ونضارتها، ولذلك نصح باللجوء إلى العناية الإضافية بالبشرة من خلال استعمال الكريمات الغنية بالدهون بصورة منتظمة، نظرًا لأنها تعمل على إمداد البشرة بالدهون وتساعد على نضارتها على المدى الطويل.

وأشار الطبيب الألماني إلى أن المستحلبات وحليب الجسم تساعد على الشعور بنداوة البشرة في بادئ الأمر، إلا أنها غالبا ما تمتص الرطوبة من الجسم، وبالتالي تؤدي إلى تأثير عكسي لما هو مطلوب منها.

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