نانسي عجرم بفستان أحمر كلاسيكي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 04:18 مساء

لفتت إطلالة نانسي عجرم، أثناء حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض الجميع، الأانظار، وتحدث عن أناقتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختارت الستايل الكلاسيكي الجذاب باللون الأحمر من القماش المخملي من «Alexandre Vauthier» لتكون هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى هذا النوع من القماش الأنيق.

وجاء الفستان بقصة ضيقة ومرفقة بحركة صغيرة عند جانب من الخصر، كما اتسم الفستان بالياقة العالية والأكمام الطويلة.

واعتمدت تسريحة الشعر المالس بدلاً عن الخصلات المموجة التي لطالما أطلت بها في معظم طلاتها خلال الحفلات والمناسبات. ومن ناحية المكياج، فقد ارتكز على الآيشادو الخفيف والروج الحيادي.

شاهدي معنا الفستان واستوحي منه إطلالتكِ.
 

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