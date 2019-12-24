مي عمر ترتدي فستانًا بـ15 مليون دولار

إليك جديد مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري لأزياء 2020، الذي تميز بالأناقة والرقي واستخدام أقمشة وألوان مختلفة.

وارتدت الفنانة المصرية، مي عمر، أغلى فستان زفاف في العالم، مرصعًا بالماس والأحجار الكريمة، ويقدر بقيمة 15 مليون دولار، من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري.

جاء ذلك ختام عرض أزياء البحيري السنوي له، الذي يحمل رقم ١٠٠ في مشواره بعالم الموضة المصرية والعالمية وسط حالة من الإبهار وتصفيق حار للحضور من نجوم الفن والسياسة والمشاهير أبرزهم فيفي عبده، نرمين الفقي، رغدة، رشا مهدي، الأستايلست سعيد رمزي، داليا البحيري، ملك قورة، عبير منير، إيمان رياض، ماجد المصري وزوجته، حسن الرداد، لطيفة، أحمد زاهر، صابرين، هاني شاكر، محمد ثروت وحرمه، هاني رمزي، إيهاب فهمي.

وقدم البحيري خلال العرض ١٠٠ فستان سواريه وفساتين زفاف على أحدث خطوط الموضة العالمية للعام ٢٠٢٠. كما تخلل العرض فقرة للنجم اللبناني وائل جسار.

شاهدي معنا بعض الفساتين واستوحي منها ما يناسب إطلالتكِ.

