لماذا تسبب تسريحة «ذيل الحصان» الصداع؟

لماذا تسبب تسريحة «ذيل الحصان» الصداع؟ (أرشيفية:انترنت)

تسريحة ربطة ذيل الحصان قد تكون من أكثر تسريحات الشعر سهولة، ولكن مع مرور الوقت قد تسبب شعورا بألم في فروة الرأس.

حيث أشارت دراسات إلى أن ربطة ذيل الحصان بشكل متكرر يمكن أن تسبب الثعلبة، وفي 2018، اعترفت المغنية أريانا غراندي بأن هذه التسريحة سببت لها ألما مستمرا، وفقا لموقع «24».

ومثل هذه الشكوى شائعة، وتثير التساؤل عن سبب الشعور بالصداع في تسريحة ذيل الحصان، ونشر موقع «هافينغتون بوست» الأميركي أن عددا من أطباء الأعصاب، منهم الأستاذ المشارك والمختص في ألم الأعصاب بجامعة ميتشيغان وايد كوبر، وغيره من العلماء يستخدمون بالفعل مصطلح صداع ذيل الحصان، للألم الناتج عن هذه التسريحة.

وعند الضغط والشعور بسحب الرأس، قد لا يضر هذا في البداية، لكن مع مرور الوقت، تصبح الأعصاب أكثر حساسية. وفي نهاية المطاف ترسل إشارات ألم إلى الدماغ، كما أن صداع ذيل الحصان، مثال على ظاهرة تدعى «آلام الجلد»، وفق ما ذكرت كيران راجنيش، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب، ومديرة قسم الألم العصبي في المركز الطبي بجامعة أوهايو، ومع صداع ذيل الحصان، ينظر إلى أثر السحب في الشعر على أنه ألم ناتج عن الدماغ.

وأضاف كوبر: «نعتقد أن الذين يعانون من الصداع النصفي في المقام الأول، هم أكثر عرضة لهذا النوع من الألم الناتج عن شد الشعر».