نساء الموضة العربية في عروض أزياء «IFA»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 12:33 مساء

تبدأ فعاليات النسخة السادسة من عروض أزياء إنترناشونال فاشون أورد (IFA)، الأربعاء، في القاهرة وهدفها هذا الموسم هو دعم المرأة من خلال مشاركة ست من النساء المؤثرات في عالم الموضة العربية والأفريقية، خلال عروض الأزياء المباشرة.

وقال الإعلامي أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة إن عروض أزياء إنترناشونال فاشون أورد 2019 في نسختها السادسة ذات طابع خاص هذا العام، خصوصا بعد إنشاء الاتحاد العربي للموضة، موضحا أن هذه الدورة تتميز بمشاركة نسائية خالصة في محاولة لوضع مفاهيم جديدة لعروض الأزياء في مصر، التي تهدف إلى بعد مجتمعي، وموضوع هذا العام عن المرأة تأكيدا أن المرأة نصف المجتمع وأنها تشارك جنبًا إلى جنب مع الرجل، ولذلك تدعم هذه العروض المرأة وفي هذه الصناعة بالأخص، التي لا ننكر أنها كانت سببًا رئيسيًّا في قوة العديد من اقتصادات العالم.

وحول المشاركة النسائية هذا العام، أكد عليوة أن هناك ست نماذج من المصممات العربيات اللائي لهن باع كبير في الدول العربية يشاركن في هذه النسخة من «IFA»، ومنهن: مصممة الأزياء سماح مهران التي تمثل مصر لأول مرة في «IFA»، ومصممة الأزياء السعودية ريما الناصر، والسعودية ريهام زاهي، وسيدة الأعمال ومصممة الأزياء المغربية سهام المرابط، والمغربية مونيا رمسيس، بمشاركة مميزة وللمرة الثانية على التوالي المصممة العالمية لي لي الفونسو، وبمشاركة دكتور الأسنان أحمد أبوحليمة، ودكتور التجميل وائل يحيى، وخبيرة المكياج سماح حسن.

وستحيي حفل «IFA» النجمة المغربية دنيا بطمة بحضور الفنانات نيرمين الفقي ورجاء الجداوي ورانيا منصور ومنة جلال وعبير صبري ورانيا فريد شوقي ومنة فضالي، وهاني البحيري، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.
 

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