كيتي بيري وإليسا بنفس الفستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 01:27 مساء

عن طريق الصدفة قد ترتدي إحدى النجمات تصميمًا سبق أن اعتمدته قبلها نجمة أخرى.

صحيح أن عملية التنسيق تختلف بين نجمة وأخرى، إلا أن اللجوء إلى التصميم عينه يضع النجمات في منافسة قوية على لقب صاحبة أجمل لوك في هذه القطعة. وذلك ما حدث مع إليسا ويتي بيري اللتين اختارتا فستان «Dolce&Gabbana» نفسه من مجموعة خريف وشتاء 2019-2020، ونسقتاه على طريقتيهما الخاصة.

ويأتي الفستان باللون الأحمر وبقصة الكورسيه عند منطقة الصدر إضافةً إلى التول.

نسقت إليسا الفستان مع بليزر أسود، كما انتعلت حذاء من Andrea Wazen تميز بقماش التول المطبع بالحبيبات السوداء والمزين مع تسريحة الشعر المموج المنسدل على كتفيها، واعتمدت مكياجًا ارتكز على العيون السموكي وأحمر الشفاه الحيادي.

أما كيتي بيري فارتدت الفستان بطريقة ملفتة، حيث نسقته مع قبعة بيريه من Eugenia Kim بالتدرج الأحمر أيضًا. كذلك، وضعت أقراطًا باللونين الأحمر والأبيض.

واختارت تسريحة الشعر المالس، إضافة إلى أنها لجأت إلى مكياج ارتكز على أحمر الشفاه الأحمر، العيون السموكي والرموش الطويلة.

شاهدي معنا الإطلالتين واستوحي منها ما يناسبكِ.
 

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