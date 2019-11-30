قناع الخميرة للشعر

فوائد الخميرة للشعر عديدة، ويمكن استخدامها بأكثر من طريقة، سواء بوضعها بمفردها على الشعر أو بمزجها مع مكونات أخرى لزيادة فائدة القناع.

وإليك عزيزتي حواء طريقة تحضير قناع الخميرة فقط، من أجل الحصول على شعر صحي، حسب «سوبر ماما».

المكونات:

ملعقة صغيرة خميرة

كوب صغير مياه دافئة

يمكنك زيادة الكمية حسب طول شعركِ.

الطريقة:

امزجي الخميرة بالماء الدافئ، واتركيهما لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالماء، وضعي القناع عليه وهو مبلل.

دلكي فروة رأسكِ بالقناع جيدًا حتى يمتص مغذيات الخميرة، واحرصي على أن يغطي أطراف الشعر ليعالج تقصفها.

مشطي شعركِ بعد وضع القناع ليصل إلى جميع أجزاء الشعر.

اتركيه على شعرك لمدة ساعة كاملة.. كرري هذا القناع كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.