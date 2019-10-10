أفضل الأماكن لوضع العطر على جسمك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 12:26 مساء
أفضل الأماكن لوضع العطر على جسمك (أرشيفية:انترنت)

يمكن لأماكن معينة في جسم الانسان أن تحافظ على العطر لفترات طويلة، حسب «صحيفة تايمز أوف إنديا».

وهذه الأماكن هي:

1- الشعر
يميل العطر إلى التشبث بألياف الشعر، لذا فإن الشعر من أفضل مناطق الجسم التي تحافظ على العطر لأطول فترة ممكنة، وينصح بعدم رش العطر على الشعر مباشرة لتجنب الأضرار التي تلحقها المواد الكحولية، قومي برش العطر على المشط ومن ثم سرحي شعرك به.

2- داخل المرفق
ينصح برش العطر داخل المرفق، لأن النبض في العروق يساعد على الاحتفاظ بالرائحة لفترة أطول، إضافة إلى نشرها في الهواء المحيط بك.

3- خلف الجزء العلوي من الأذنين
ينصح برش العطر خلف الجزء العلوي من الأذنين لأنها نقطة تفرز المزيد من الزيوت التي تحافظ على العطر لفترة أطول، وتساعد على نشر العطر في الهواء المحيط.

4- الجزء الخلفي من الركبتين
بما أن الجزء الخلفي من الركبتين يحتوي على نقاط نبض أيضا، يمكن رش العطر في هذا المكان، إضافة إلى أن المنطقة الخلفية من الركبتين عادة ما تكون أكثر حرارة من باقي أجزاء الجسم، وهذا يساعد أيضا على نشر العطر من حولنا.

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