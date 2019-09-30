قناع الفحم والجيلاتين للعناية بالبشرة الدهنية

يتمتع الفحم بقدرة كبيرة على إزالة الشوائب والسموم من البشرة على اختلاف أنواعها، وجعلها نضرة ومشرقة كما تحلمين بها.

وهنا نقدم لك طريقة إعداد قناع الفحم والجيلاتين في المنزل للعناية ببشرتك الدهنية في خطوات بسيطة تجعلك تحفزين إنتاج الكولاجين في بشرتك وتجعلينها مشدودة وناعمة، فتعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «احكي».

المكونات المطلوبة وطريقة التطبيق

ملعقة كبيرة من الطين المغربي

ملعقة كبيرة من الفحم (حبوب فحم مطحونة)

ملعقة صغيرة خل تفاح طبيعي

قطرة زيت شجرة الشاي

طريقة التطبيق

- اخلطي المكونات جيدا وأضيفي بعض الماء للحصول على معجون سلس، افرديه على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء البارد وضعي كريما مرطبا مناسبا لبشرتك الدهنية وكرري الماسك مرة واحدة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

