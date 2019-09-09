أزياء مستوحاة من الأميرة ديانا في أسبوع الموضة

من مجموعة المصممة الأميركية توري بورتش خلال أسبوع الموضة، نيويورك، 8 سبتمبر (أ ف ب)

قدمت أزياء مستوحاة من الأميرة الراحلة ديانا، في إطار فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الموضة في نيويورك، الأحد.

وأبهرت المصممة الأميركية توري بورتش الجمهور بتصاميمها الفضفاضة، التي زيّنتها بزهور ناعمة وأكمام واسعة كانت منتشرة خصوصا في ثمانينات القرن الماضي، فيما شهدت الفعاليات عرض مجموعة ثياب مصنوعة بكاملها من مواد معاد تدويرها، وفق «فرانس برس».

بورتش (53 عاما) التي تدير إمبراطورية ملابس تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية أكثر من مليار دولار، قالت إن مجموعة ربيع وصيف 2020 كانت مستوحاة من شخصية الأميرة ديانا وليس من ملابسها.

وأوضحت «لطالما أعجبت بها، وأردت أن أكون حذرة خلال قيامي بهذه الخطوة لأنها كانت أيقونة في الموضة ولم أكن أريد الإشارة إلى ذلك. لكنني شعرت بأنها كانت جريئة، وكونها كانت إنسانية، شكلّت إلهاما كبيرا».

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ومن ناحية أخرى، عززت مجموعة المصممة هيلاري تيمور التزامها خط الموضة المستدامة. وكانت كل القطع المئة التي صممتها هيلاري لدارها «كولينا سترادا»، التي عرضتها الأحد، مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

وأضافت «أشعر كل يوم بأنني أتعلم أكثر وأكثر عن الأمور الصحيحة التي يجب فعلها وأحاول تطبيق ذلك باستمرار... نحن في أزمة مناخية والناس في حاجة إلى التفكير في هذه القضية. فلا يوجد مكان آخر للذهاب إليه».