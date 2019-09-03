بالفيديو: الروتين الصحيح للعناية بالشعر الكيرلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 12:32 مساء

لكي تتمكني من جعل شعرك كيرلي بالطريقة الصحيحة هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتبعيها.

بعد انتشار وتعرف الفتيات على صيحة الشعر الكيرلي، وبعد زيادة تقبل المجتمعات العربية لشكله، بدأت الفتيات في تقبل شكل الشعر الكيرلي أو المجعد والخروج به إلى الشارع دون حرج، بل أصبح هناك منتجات مصنوعة خصيصًا للعناية بالشعر الكيرلي والحفاظ عليه، وجعل تجاعيده تبدو بشكل أفضل وألمع.

ولكي تتمكني من جعل شعرك كيرلي بالطريقة الصحيحة، فإن هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتبعيها باستخدام منتجات معينة وبترتيب معين، وهو ما يسمى بروتين الشعر الكيرلي والعناية بها لذلك نقدم اليك هذا الفيديو للتعرف على كيفية العناية بشعرك الكيرلي و الحفاظ عليه.

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