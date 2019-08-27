7 حيل لتبدين أطول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 02:27 مساء

إذا كنتِ من صاحبات القامة الصغيرة، فالطريقة الأكثر شيوعاً لتبدي أطول هي إنتعال الكعب العالي. لكن هناك بعض الحيل الممزوجة بين الراحة و العصرية التي عليك إعتمادها لتظهري أطول بصورة انيقة وجميلة تعرفي عليها معنا وذلك وفقا لموقع "جمالك".

السراويل العالية عند مستوى الخصر
- عند ارتداءكِ سراويل طويلة أو قصيرة ذات خصر عالٍ، توهمين الآخرين بأن ساقيكِ أطول ممّا هما عليه، فتبدين بالتالي أطول قامةً.

نقشة الخطوط العمودية
- الملابس ذات الخطوط العمودية إختيار رائع لمن ترغب في أن تظهر بقامة أطول. يمكن أن تكون الخطوط بألوان وعرض متنوعة لكن يفضّل أن تكون رفيعة. الملابس المخططة عامودياً توحي بأنك أطول وأنحف وتضفي على مظهرك لمسة حيوية.

الملابس القصيرة
- إذا كان جسمكِ مناسب لإرتداء الملابس القصيرة فالسروال، الشورت والتنورة خيارات ممتازة تجعلكِ تبدين أطول. ارتداء هذا الشكل من التصاميم يجعل ساقيكِ تبدوان أطول. يمكنكِ تنسيق الملابس القصيرة مع الأحذية المسطحة أو الأحذية ذات الكعب العالي لكن تجنبي الأحذية ذات الأشرطة على الكاحل.

إطلالة موحدة اللون
- إلى جانب الأسود يمكنكِ ارتداء أي لون في إطلالتكِ الكاملة لكن إذا كنتِ ممتلئة إبتعدي عن الألوان الفاتحة. تشبُّع اللون هو ما يمنحكِ مظهر أطول لأنه يغطّيكِ حرفياً من الرأس إلى القدمين.

الأحذية النيود مروّسة الرّأس
- الأحذية المروّسة من الأمام مسطحة كانت أم مع كعب تمنح ساقيكِ الطول. إختاريها بألوان حيادية تكمل لون بشرتكِ الطبيعية إذ تشكل إنتقالاً سلسًا من ساقكِ إلى قدمكِ والتي، بطريقة ما، تحجب الطول الحقيقي لساقكِ وتزيد وهم الطول على مظهركِ. فكري في الأمر كخدعة بصرية.

السراويل الواسعة والطويلة
- نعم يمكنكِ ارتداء هذا النوع من السراويل حتى وإن كنتِ صغيرة القامة. هذا التصميم يمنح بكل تأكيد الطول لساقيكِ. إبحثي عن السراويل الطويلة التي تغطي قدميك بالكامل وإرتديها مع كعب وإبحثي أيضاً عن السراويل التي تكون ضيقة من الخصر حتى الركبتين ومن ثم تصبح واسعة.

فساتين أو بلايز ذات ياقة على شكل V
- الفساتين أو البلايز ذات ياقة على شكل V لا تجعل الجزء العلوي من جسمك يبدو أطول وأنحف فحسب بل تجعل كتفيك يبدوان أكثر وضوحاً فتبدين أطول.
 

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