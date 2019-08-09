احصلي على حواجب عربضة طبيعيا

الحواجب العريضة من علامات الجمال والتي تؤدي إلى إبراز جمال الملامح وتعطي إضاءة للبشرة.

لذلك نقدم إليك طرق تكثيف الحواجب بخلطات طبيعية في المنزل تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أسرار الجمال».

الزيوت الطبيعية:

- يمكن استخدام عدد كبير من الزيوت الطبيعية التي تعمل على تقوية وتكثيف الحواجب، من أهمها: زيت الخروع، زيت جوز الهند، زيت اللوز أو زيت الزيتون.

قومي بعمل مساج لحواجبك كل يوم باستخدام القليل من أي نوع من هذه الزيوت المتوافرة لديكِ، أو نظفي إحدى فرش الماسكارا التي لا تحتاجين إليها وقومي بغمسها بالزيت وتمشيط حواجبك. مع الوقت سوف تلاحظين نمو شعيرات جديدة وتحسن رسمة حواجبك شيئا فشيئا.

الحليب:

- يعمل الحليب على إعادة نمو الحواجب بفضل احتوائه على الفيتامينات والبروتين، كما يعتبر حليب جوز الهند مفيدا جدا أيضا.

بللي قطعة قطن بالقليل من الحليب وامسحي بها حواجبك قبل النوم مما يساعد بنمو الحواجب خلال الليل بعد فترة.

الليمون:

- يساعد الليمون بتنشيط بصلة الشعر للنمو من جديد إما عبر تدليك حواجبك بشريحة ليمون، أو ضعي بعض شرائح الليمون في القليل من زيت جوز الهند ودعي المزيج مغطى طوال الليل، ومن ثم ضعي المزيج على حواجبك لمدة ساعة أو ساعتين. يُفضل عدم التعرض لأشعة الشمس لدى استخدام الليمون كي لا تتحسسي.

الألوفيرا:

- يساهم الألوفيرا بتقوية الحواجب المتضررة وتنعيم البشرة حول الحاجبين، ضعي القليل من جل الألوفيرا -السائل داخل أوراق نبتة الصبار- على حواجبك لمدة 30 دقيقة ومن ثم اغسليها بالماء.

عصير البصل:

- يحتوي البصل على مواد تساعد على تقوية ونمو الحواجب، لذا قومي بعصر بصلة وتغميس قطعة قطن بالقليل من العصير ووضعه على جواجبك لمدة 10 دقائق، ومن ثم اغسليهما بالماء البارد.

كما يمكن تدليك الحواجب بقطعة ثوم، التي تعتبر أيضا من المكونات الطبيعية التي تعمل على تكثيف الحواجب.