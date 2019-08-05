عالجي حب الشباب بهذه المكونات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 02:34 مساء

نقدم إليك قناعًا فعالاً من القرفة يعمل على ترطيب البشرة وعلاج حب الشباب، فالقرفة تعمل على تنشيط الدورة الدموية لجلب الدم والأوكسجين إلى سطح البشرة وبالتالي علاج بثور الوجه والجسم بفاعلية فائقة.

كما تعمل القرفة على زيادة مستويات الكولاجين في البشرة بمجرد استخدامها على الوجه، ولذا تساهم في تجديد خلايا البشرة والتخلص من الآثار الداكنة الناتجة من حب الشباب.

وتساعد القرفة في تقشير البشرة والتخلص من الزيوت والخلايا الميتة، ولذا فهي علاج وقائي رائع للتخلص من حب الشباب وآثاره على البشرة، وذلك وفقًا لموقع «بشرتك دوت كوم».

لذلك نقدم إليك وصفات طبيعية من القرفة تخلصك من مشاكل البشرة تمامًا.

القرفة مع العسل
كل ما تحتاجينه هو خلط ملعقة من العسل مع ملعقة من بودرة القرفة ومن ثم وزعيها على بشرة وجهك وبالأخص على مناطق حب الشباب. ومن ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة قبل شطف البشرة بالماء الفاتر.

القرفة مع جل الصبار
قومي بخلط ملعقة من جل الصبار مع ملعقة من بودرة القرفة ومن ثم وزعيها على بشرة وجهك وبالأخص على مناطق حب الشباب. ومن ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة قبل شطف البشرة بالماء الفاتر.
 

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