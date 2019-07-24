اختاري فستانك بتوقيع رامي قادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 01:35 مساء

قدم مصمم الأزياء اللبناني الأمريكي رامي قادي بعرض مجموعته الراقية لخريف وشتاء 2020 في بورتو مونتينيغرو، خلال مهرجان الأزياء العالمي 2019.

المجموعة تحمل عنوان معبد فلورا The Temple of Flora بعد مجموعة المطبوعات التى تعود إلى القرن الثامن عشر والتى كانت مصدر إلهامه الرئيسي.

في أستكشاف شامل للزهرة في جميع التجسيدات الممكنة، حيث أحتوت المجموعة على فساتين السهرة بدرجات ألوان مختلفة ظهرت بشكل مجموعات حتى يظهر جمال الفساتين التى كانت بالفعل تجسد شكل الزهرة.

كان هناك أيضاً قطع مختلفة ومميزة مثل الفستان الفضي الشفاف والبذلة الرسمية البيضاء مع تنورة من التول الأورجانزا باللون الأحمر والتى أظهرت التنوع والإختلاف فى مجموعتة .

أستخدم رامي قادي خامات متنوعة ومختلفة من التول والجيرسي والحرير والأورجانزا والشيفون وأيضاً الأقمشة المزينة المختلفة وألوان المتنوعة من الباستيل وألوان الميتالك الرائعة، وبالطبع كان هناك القليل من الريش في بعض الفساتين .

وكان هناك بعض القطع التى جاء معها وشاحاً ضخماً أعطي شكل ملوكي وراقي.

وفى نهاية العرض ظهر فستان الزفاف بشكل رقيق، يوحي بفساتين أميرات ديزني من التول المزين بقطع بلورية صغيرة لامعة.

هذا المحتوى من لياليناقدم مصمم الأزياء اللبناني الأمريكي رامي قادي بعرض مجموعته الراقية لخريف وشتاء 2020 في بورتو مونتينيغرو، خلال مهرجان الأزياء العالمي 2019.

المجموعة تحمل عنوان معبد فلورا The Temple of Flora بعد مجموعة المطبوعات التى تعود إلى القرن الثامن عشر والتى كانت مصدر إلهامه الرئيسي.

في أستكشاف شامل للزهرة في جميع التجسيدات الممكنة، حيث أحتوت المجموعة على فساتين السهرة بدرجات ألوان مختلفة ظهرت بشكل مجموعات حتى يظهر جمال الفساتين التى كانت بالفعل تجسد شكل الزهرة.

كان هناك أيضاً قطع مختلفة ومميزة مثل الفستان الفضي الشفاف والبذلة الرسمية البيضاء مع تنورة من التول الأورجانزا باللون الأحمر والتى أظهرت التنوع والإختلاف فى مجموعتة .

أستخدم رامي قادي خامات متنوعة ومختلفة من التول والجيرسي والحرير والأورجانزا والشيفون وأيضاً الأقمشة المزينة المختلفة وألوان المتنوعة من الباستيل وألوان الميتالك الرائعة، وبالطبع كان هناك القليل من الريش في بعض الفساتين .

وكان هناك بعض القطع التى جاء معها وشاحاً ضخماً أعطي شكل ملوكي وراقي.

وفى نهاية العرض ظهر فستان الزفاف بشكل رقيق، يوحي بفساتين أميرات ديزني من التول المزين بقطع بلورية صغيرة لامعة.

هذا المحتوى من ليالينا

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