تجنبِ وضع العدسات أثناء الاستحمام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 11:29 صباحا
تجنبِ وضع العدسات أثناء الاستحمام (أرشيفية:انترنت)

كشف مراسل صحفي بريطاني عن فقدانه للبصر في عينه اليمنى، بعد أن قام بالاستحمام وهو يضع العدسات اللاصقة.

ويقول روي نك هامفريز (29 عامًا) إنه كان متساهلًأ في نظافة العدسات اللاصقة، ومن المرجح أن يكون قد التقط عدوى طفيلية نادرة، نتيجة للاستحمام بالعدسات اللاصقة، وفقًا لموقع «24».

وتطلب هذا الخطأ 18 شهرًا من العلاج المكثف، وهناك احتمال كبير أن لا تبصر عينه اليمنى النور من جديد، بحسب موقع غيزمودو الإلكتروني.

وكتب روي قصته في عمود بالصحيفة التي يعمل فيها هذا الأسبوع، وقال إن القصة بدأت في 2018، حيث شعر بجفاف كبير في عينه اليمنى، وحساسية شديدة تجاه الضوء.

وبعد فشل القطرات التقليدية في التخفيف من الألم، لجأ لطبيب مختص، قبل أن يتم تشخيص إصابته بالتهاب في القرنية ناتج عن نوع نادر من الطفيليات، وحذر روي من أن الحشرة الطفيلية يمكن أن تدمر العين، وتتسبب بالإصابة بفقدان البصر.

وتوجد هذه الطفيليات عادة في الماء والتربة، والغالبية العظمى من ضحاياها من الذين يضعون العدسات اللاصقة، وتشمل عوامل الخطر الرئيسية الاستحمام أو السباحة أثناء وضع العدسات، أو ببساطة غسل الوجه ووصول المياه للعدسات.

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