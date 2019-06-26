العدس والبزار للتخلص من التجاعيد

تجاعيد العيون مشكلة يعاني منها كثير من السيدات بسبب قلة شرب المياه وكثرة استخدام مستحضرات التجميل، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير كريم منزلي من مواد طبيعية يعمل على تخليصك من تجاعيد العيون نهائيًا عند المداومة على استخدامه تعرفي على مكوناته معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق

5 ملاعق من عصير الليمون

شرائح طماطم صغيرة

4 ملاعق من مسحوق البزار

مقدار صغير من دقيق العدس

ثمرة برتقال صغيرة.

- قومي بخلط مقدار صغير من عصير الليمون وشرائح الطماطم وفاكهة البرتقال ودقيق العدس ومسحوق الكركم في الخلاط حتى يتم الحصول على مزيج يشبه العجين ليتم توزيعه حول العينين، ويترك لمدة 15 دقيقة بعدها ينظف الوجه بالماء الدافئ، وتكرر هذه الطريقة يومًا بعد يوم للحصول على أفضل نتائج.

