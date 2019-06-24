خلطات طبيعية لتقشير البشرة في الصيف

(أرشيفية: الإنترنت)

تقشير الوجه له عديد الفوائد للبشرة، حيث يساعد على إزالة الخلايا الميتة، ومحاربة مظاهر الشيخوخة، ومحاربة حب الشباب، وإزالة تصبغات الوجه وتفتيح بشرة الوجه، ومحاربة ظهور البثور السوداء.

لذلك نقدِّم لكِ بعض الخلطات المنزلية سهلة التطبيق التي تعمل على تقشير البشرة وترطيبها والعناية بها، تعرَّفي عليها معنا واحرصي على تطبيقها بنفسكِ للحصول على بشرة نقية خالية من البثور أو البقع وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

العسل لتقشير الوجه:

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة كبيرة شوفان.

ملعقة بودرة قشر البرتقال.

خطوات التحضير والتطبيق

- نقوم بخلط كل المكونات معًا حتى نحصل على خليط مثل العجينة.

- نقوم بفرك الوجه بالخليط لمدة خمس دقائق، ومن الممكن تركه لمدة ثلث ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

الموز لتقشير الوجه:

موزة.

سكر.

خطوات التحضير والتطبيق

- نقوم بهرس الموزة ثم نضيف له السكر مع التحريك بلطف ولمدة ثوانٍ قليلة.

- ندلك الوجه بالخليط لمدة من 5 إلى 10 دقائق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء.

البابايا لتقشير الوجه:

2 ملعقة حليب.

5 نقاط عصير ليمون.

نصف كوب بابايا مهروسة.

ملعقة عسل.

خطوات التحضير والتطبيق

- نقوم بخلط كل المكونات معًا، وندلك البشرة باستخدام الخليط.

- ننتظر 5 دقائق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء.

الشوفان لتقشير الوجه:

ملعقة شوفان.

ملعقة سكر.

ملعقة عسل.

قطعة طماطم.