مخاطر عدم إزالة مساحيق التجميل قبل النوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 12:02 مساء
مخاطر عدم إزالة مساحيق التجميل قبل النوم (أرشيفية:انترنت)

تتكاسل بعض من النساء عند العودة مساءً للمنزل ويخلدن للنوم دون إزالة مساحيق التجميل، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل للبشرة.

وينصح العديد من خبراء التجميل وأطباء الجلد، بإزالة مساحيق التجميل قبل النوم، للحفاظ على صحة وجمال ونعومة البشرة، وفقاً لموقع «24».

وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعك لإزالة مساحيق التجميل قبل النوم، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إنديا»:

1- المكياج حاجز للبشرة
لا شك أن وجود طبقة سميكة من المكياج على وجهك لوقت طويل ليس فكرة جيدة، لأنه يخنق البشرة ويتسبب بتهيجها مع مرور الوقت.

2- تسبب الالتهابات
في الوقت الذي لا يُنصح بالنوم بأي نوع من مساحيق التجميل، إلا أن كريم الأساس يمكن أن يكون أكثرها ضرراً، حيث يعتمد بشكل أساسي على الزيوت، التي يمكن أن تشكل حاجزًا سميكًا، وإذا لم يتم إزالته بشكل صحيح أو ترك طوال الليل، يتسبب بانسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

3- تشقق الشفاه
إذا تركت الماسكارا، فبعضها يمكن أن يدخل عينيك مما يسبب تهيج العينين، في حين أن النوم مع أحمر الشفاه يستنزف الرطوبة من شفتيك مما يؤدي إلى تشققهما.

4- الجلد لا يستطيع التنفس
بسبب الطبقة السميكة من المكياج، تجمع بشرتك الزيت والأوساخ، ولن يحصل الجلد على فرصة للتنفس، مما يؤدي إلى إجهاد البشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحتجون في «هونغ كونغ» يهددون بتظاهرات جديدة
دولى
نيمار يرد على الخليفي بأربعة كلمات تشعل ثورة جماهير برشلونة
رياضة عالمية
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
ليبيا
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة ...
ليبيا
«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا ...
ليبيا
بالصور.. هدايا أطفال «حليمة السعدية» بطرابلس إلى أطفال غات
ليبيا
بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة
ليبيا
تخطت كلوزة.. مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمل جديد لمرضى سرطان المعدة