مخاطر عدم إزالة مساحيق التجميل قبل النوم

مخاطر عدم إزالة مساحيق التجميل قبل النوم (أرشيفية:انترنت)

تتكاسل بعض من النساء عند العودة مساءً للمنزل ويخلدن للنوم دون إزالة مساحيق التجميل، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل للبشرة.

وينصح العديد من خبراء التجميل وأطباء الجلد، بإزالة مساحيق التجميل قبل النوم، للحفاظ على صحة وجمال ونعومة البشرة، وفقاً لموقع «24».

وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعك لإزالة مساحيق التجميل قبل النوم، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إنديا»:

1- المكياج حاجز للبشرة

لا شك أن وجود طبقة سميكة من المكياج على وجهك لوقت طويل ليس فكرة جيدة، لأنه يخنق البشرة ويتسبب بتهيجها مع مرور الوقت.

2- تسبب الالتهابات

في الوقت الذي لا يُنصح بالنوم بأي نوع من مساحيق التجميل، إلا أن كريم الأساس يمكن أن يكون أكثرها ضرراً، حيث يعتمد بشكل أساسي على الزيوت، التي يمكن أن تشكل حاجزًا سميكًا، وإذا لم يتم إزالته بشكل صحيح أو ترك طوال الليل، يتسبب بانسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

3- تشقق الشفاه

إذا تركت الماسكارا، فبعضها يمكن أن يدخل عينيك مما يسبب تهيج العينين، في حين أن النوم مع أحمر الشفاه يستنزف الرطوبة من شفتيك مما يؤدي إلى تشققهما.

4- الجلد لا يستطيع التنفس

بسبب الطبقة السميكة من المكياج، تجمع بشرتك الزيت والأوساخ، ولن يحصل الجلد على فرصة للتنفس، مما يؤدي إلى إجهاد البشرة.