بروتين لفرد الشعر من مواد طبيعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 05:12 مساء

يساعد بروتين الشعر على التخلص من العديد من المشاكل التي تحدث للشعر مثل التساقط و الجفاف و غيرها من المشاكل.
ومن الممكن تحضير بروتين الشعر في المنزل بمواد طبيعية بعيدًا عن المواد الكيماوية مما يساعد على تغذية الشعر لذلك نقدم اليك طريقة تحضير بروتين الشعر في المنزل تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

طريقة التحضير
قشر موز
قشر رمان
زيت خروع
جوز هند
مايونيز

خطوات التحضير
- نحضر قشر موز، ونقوم بتجفيفه بوضعه في الشمس لعدة أيام حتى يجف تمامًا ويصبح صلبا ونقوم بطحن قشر الموز الجاف حتى يصبح مثل البودرة .
- نقوم أيضًا بوضع قشر رمان في الشمس حتى يجف تمامًا ثم نقوم بطحنه.
- نقوم بخلط بودرة قشر الموز وقشر الرمان وزيت الخروع وجوز الهند ومايونيز ، ونقوم بالخلط حتى يتكون خليط مثل العجينة ونترك الخليط لمدة ساعتين ونفرد الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة ونقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ثم نكرر الخطوات السابقة مرة كل أسبوع.
 

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