بروتين لفرد الشعر من مواد طبيعية

يساعد بروتين الشعر على التخلص من العديد من المشاكل التي تحدث للشعر مثل التساقط و الجفاف و غيرها من المشاكل.

ومن الممكن تحضير بروتين الشعر في المنزل بمواد طبيعية بعيدًا عن المواد الكيماوية مما يساعد على تغذية الشعر لذلك نقدم اليك طريقة تحضير بروتين الشعر في المنزل تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

طريقة التحضير

قشر موز

قشر رمان

زيت خروع

جوز هند

مايونيز