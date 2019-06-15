الشوفان والسكر للتخلص من جلد الوزة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 02:22 مساء

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة جلد الوزة و النقاط السوداء تحت الجلد لذلك تحتاج بشرتهم للتقشير المستمر و قد ترجع هذه المشكلة لقلة شرب المياه وتغير المناخ وجفاف البشرة لذلك عليكِ اتباع جلسات تقشير بشكل مستمر.

فتقشير البشرة من الخطوات الاساسية الواجب اعتمادها في روتينك لجمال بشرتك ومنحها نعومة وإشراقة وإعادة نضارة وتخلص من النقاط السوداء تماما لذلك نقدم إليكِ طرقًا يمكنك اتباعها منزليًا لتقشير البشرة واستعادة جمالها في خطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

الشوفان وجل الصبار
- للحصول على بشرة ناعمة ومتجددة في موسم الأعياد، امزجي ملعقتين من الشوفان غير المطحون مع ملعقتين من جل الصبار الطازج، ومن ثم دلكي بشرة وجهك ورقبتك بهذه الخلطة باستخدام فرشاة متوسطة الخشونة واتركي الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، ومن ثم رطبي بشرتك بالمرطب المناسب.

السكر البني الناعم وزيت الزيتون
- أنتِ بحاجة لتحضير هذه الوصفة إلى مزج ملعقتين من السكر البني مع ملعقتين من زيت الزيتون العضوي، ومن ثم دلكي بشرة وجهك ورقبتك بهذه الخلطة باستخدام فرشاة متوسطة الخشونة واتركي الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، ومن ثم رطبي بشرتك بالمرطب المناسب الطبيعي.
 

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