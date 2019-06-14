حضري صابون طبيعي للعناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 09:21 صباحا

نُقدِّم لكِ طريقة تحضير صابون منزلي من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، تعرفي على مكوناته وطريقة تطبيقه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

الخيار من المكونات الأساسية في هذا الصابون ، الذي يتميز باحتوائه على الخصائص القابضة الخفيفة، وخصائص التبييض التي تفتح لون البشرة، وتجعلها متوهجة ومضيئة.
كما يحتوي الخيار على حمض الأسكوربيك، وحمض الكافئيك، وتقلل هذه الأحماض من الانتفاخ حول العينين، وتساعد على الشعور بالهدوء والراحة.

المكونات وطريقة التطبيق
ثمرتان من الخيار.
نوع من أنواع الصابون.
قطرات من الزيوت العطرية (حسب الرغبة).
- قطعي الخيار وضعيه في الخلاط، ثم أضيفي له نصف كوب من ماء الورد واخلطيه.
- صفي السائل المستخلص.
- ضعي السائل في وعاء وضيفي له أي نوع من أنواع الصابون المبشور، ثم ضعي الوعاء على النار وقلبي حتى يصبح المزيج ثقيلًا، واسكبي الخليط في قوالب، وضعيه في الفريزر، واستخدمي الصابون بعد ساعتين.
 

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