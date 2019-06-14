حضري صابون طبيعي للعناية ببشرتك

نُقدِّم لكِ طريقة تحضير صابون منزلي من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، تعرفي على مكوناته وطريقة تطبيقه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

الخيار من المكونات الأساسية في هذا الصابون ، الذي يتميز باحتوائه على الخصائص القابضة الخفيفة، وخصائص التبييض التي تفتح لون البشرة، وتجعلها متوهجة ومضيئة.

كما يحتوي الخيار على حمض الأسكوربيك، وحمض الكافئيك، وتقلل هذه الأحماض من الانتفاخ حول العينين، وتساعد على الشعور بالهدوء والراحة.