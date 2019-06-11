أسباب تساقط الشعر وخلطة طبيعية لحل المشكلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 11:57 صباحا

تعاني الكثير من السيدات مشكلة تساقط الشعر وضعفه، وهذه المشكلة تتعلق بأسباب طبية عديدة وخلل في الهرمونات، تحتاج منكِ الفحص الكامل، وزيارة طبيبكِ الخاص، كما قد يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى المشكلة نفسها أيضًا.

وهناك بعض العادات اليومية تتسبب في سقوط الشعر، نُقدِّم لكِ بعضها لتقلعي عن فعلها، تعرَّفي عليها معنا.

- غسل الشعر كل يوم قد يؤدي إلى تهالكه باستمرار، وفقدان الكثير من خصلاته.
- تمشيط الشعر وهو رطب، حيث إن خصلة الشعر تكون ضعيفة جدًّا ومعرضة للكسر بسهولة وهي رطبة، لأن مسام فروة الرأس تكون مفتوحة.
- تجفيف الشعر باستخدام السيشوار والمكواة، هناك عادة عند الكثيرات بتجفيف الشعر بالهواء الساخن بعد الاستحمام، إلا أن هذه العادة تؤدي إلى تكسر الشعر بسهولة، وفقدانه.
- عدم شرب كميات كافية من الماء يعرض فروة رأسكِ للجفاف، ويمنع وصول الغذاء الكافي لها، مما يسبب تقصف الأطراف تدريجيًّا، ومع الوقت يتساقط.
- ربط الشعر بقوة، خاصة مع تسريحة الكعكة وذيل الحصان، يؤدي إلى ضعف فروة الرأس وسقوط الشعر، يكون في هذه الحالة من الأمام.
ونُقدِّم إليكِ طريقة سحرية لعلاج هذه المشكلة وغير مكلفة، تعرفي على مكوناتها وطريقة تطبيقها معنا.

المكونات
ملعقة صغيرة من عصير الثوم.
ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.
ملعقة كبيرة من عسل النحل.
صفار بيض «دحي».

طريقة التطبيق
- اخلطي جميع المكونات حتى يصبح القوام كثيفًا ولكن ليس متماسكًا، ثم اغسلي شعرك جيدًا.
- وزعي القناع على جذور الشعر حتى تتشربه فروة الرأس واتركيه نصف ساعة ثم اغسلي شعركِ جيدًا، وكرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيًّا على الأقل.
 

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