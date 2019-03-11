تخلصي من البقع الداكنة بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 01:47 مساء

تعاني كثير من السيدات مشكلة البقع الداكنة في البشرة، لذلك نقدِّم لكِ حلًّا سحريًّا وسريعًا يخلصكِ من هذه المشكلة تمامًا، وهو استخدام العسل الذي يعمل على علاج جميع أنواع البشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وخصائص مطهرة ومضادة للالتهابات.
تعرَّفي معنا على طريقة استخدامه للحصول على بشرة نقية دون بقع.

المكونات وطريقة التطبيق
امزجي ملعقتين صغيرتين من العسل مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ضعي الخليط على وجهكِ لمدة من 20-30 دقيقة، بعد ذلك اغسلي وجهكِ بالماء البارد وكرري هذه الطريقة مرتين يوميًّا للحصول على أفضل النتائج.
 

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