بالفيديو: جديد شانيل في أسبوع الموضة الباريسي

قدمت دار الأزياء العالمية شانيل Chanel مجموعتها الجديدة لموسم خريف شتاء 2019 خلال أسبوع باريس للموضة والتي سيطر عليها الأجواء الثلجية والبرد .

فبدأ العرض بمجموعة من الملابس الكاروهات متنوعة بين الچامبسوت والمعاطف والبناطيل، ثم تواصلت التصميمات على هذا النمط جاء بعضها بخامة الصوف .

ثم جاءت مجموعة أخرى من خامة الجلد بلمسات عصرية بألوان جذابة منها الفوشيا والنود، وتصميمات بألوان أخرى منها الأزرق والأحمر والبنفسجي .

وأخر مجموعة كانت من نصيب اللون الأبيض ، فلم يدخل بها أي لون آخر تنوعت بين معاطف والبدل والجواكيت والفساتين والچيب بخامة الفرو .

إليكِ المجموعة الجديدة من Chanel شاهديها بنفسك واستوحِ منها إطلالتك.