استوحي إطلالتك من فنانات الزمن الجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 01:44 مساء

اهتمت نجمات الزمن الجميل بإطلالاتهن أمام الكاميرا، فاخترن فساتين تاريخية ظلت في ذاكرة المشاهد إلى اليوم، واخترن أيضًا إطلالات مذهلة ورائعة بعيدًا عن الكاميرا في حياتهم العادية.

فالممثلة الجميلة ليلى فوزي تظهر في إحدى الصور بفستان أزرق يعكس جمالها وأناقتها، وعلى الرغم من ظهور الفنانة الكوميدية زينات صدقي على الشاشة بمظهر الفتاة المهملة لمظهرها، إلا أنها بعيدًا عن الكاميرا كانت غاية في الأناقة والجمال.

في حين حافظت بعض النجمات على الإطلالات المذهلة أمام الشاشة وخلفها منهن الفنانة شادية، التي عُرفت بأناقتها الشديدة حتى أن فساتينها لا تزال دارجة إلى اليوم، كذلك بالنسبة للنجمتين هند رستم وسعاد حسني.

ضمن الصور أيضًا إطلالة نادرة للنجمة أسمهان في منزلها بفستان ذي أكمام طويلة، أما النجمتان مثل تحية كاريوكا وهدى سلطان فاتبعن أسلوب الملابس التقليدية المصرية حتى في المنزل.

شاهدي مجموعة من الصور النادرة لفساتين نجمات الزمن الجميل بعيدًا عن الأضواء والكاميرات.

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