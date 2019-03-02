لجين عمران ونادين نجيم بنفس الإطلالة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 12:37 مساء

تداول رواد السوشيال ميديا صورا لتطابق إطلالة لجين عمران ونادين نسيب نجيم، حيث أطلت الإعلامية السعودية بمعطف وفستان ذهبي من Fendi، وهو نفس التنسيق الذي اعتمدته النجمة اللبنانية في إحدى جلسات التصوير.

فقد ظهرت لجين عمران بإطلالتها الأنيقة من خلال ظهورها الأخير في أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث زينت إطلالتها بحقيبة من Hermes وحذاء من Chanel.

الفستان الذي ارتدته كلتا النجمتين، كان من الحرير الذهبي وجاء بستايل ماكسي منسدل على الجسم بنعومة وتزين بأكمام طويلة ورابطة عنق أنيقة مع تنورة من البليسيه الواسع.، أما المعطف فكان من الكاروه متعدد الألوان يزيد الفستان الذهبي أناقة وجاذبية.

من برأيك كانت الأجمل في تلك الإطلالة الأنيقة؟

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