أقنعة طبيعية للحفاظ على بشرتك في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 08:14 صباحا

تشكّل خشونة البشرة وجفافها أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها البشرة خلال فصل الشتاء لذلك نقدم إليكِ بعض الأقنعة الطبيعية التي يمكنك تطبيقها منزليًا للتخلص من هذه المشكلة تمامًا تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «بشرتك».

ماسك الحليب وجل الصبار
- إمزجي ملعقتين من الحليب الطازج مع ملعقتين من جل الصبار، ثم طبقي الخليط على بشرتك وانتظريه حتى يجف تماماً قبل غسله بالماء الفاتر. وننصحك أن تطبقي هذا الماسك 3 مرات يومياً لمدة أسبوع وستلاحظين كيف ساهم هذا المزيج بتهدئة البشرة الجافة والخشنة.

ماسك الأفوكادو، العسل وجل الصبار
- تتضمن ثمرة الأفوكادو نسبة مرتفعة من الفيتامين A، الأحماض الدهنية، ومضادات الأكسدة التي تعيد النضارة إلى البشرة الجافة، بينما يقوم الصبار بتهدئتها. لذا طبقي هذا الماسك يومياً على بشرتك بعد أن تهرسي ثمرة الأفوكادو وتخلطيها مع ملعقة واحدة من العسل الطبيعي وأخرى من جل الصبار، ومن ثم اتركي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة ليغسل فيما بعد بالماء الفاتر.

ماسك الخيار والشوفان
- يعمل عصير الخيار على تنظيف مسام الوجه وتنقيتها، كما ينشط في إزالة تصبغات البشرة ويؤمن لها الترطيب. وبالنسبة للشوفان فهو يغذي البشرة نظراً لغناه بالألياف. إحصلي على هذا الماسك عن طريق عصر حبة خيار لتضيفي على هذا العصير ملعقتين من الشوفان. إخلطي المزيج جيداً حتى تحصلي على عجينة، ضعيها على وجهك ودلّكيها بحركات دائرية ومن ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.
 

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