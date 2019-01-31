نصائح لعلاج جفاف الشفتين

نصائح لعلاج جفاف الشفتين (أرشيفية:انترنت)

تتعرض الشفتان للجفاف والتشقق في أجواء الشتاء الباردة، إليك هذه النصائح للعناية في هذا الفصل لاستعادة نضارة الشفتين، بحسب موقع "توب 10 هوم ريميديز".

1- الترطيب الداخلي

اشربي ما بين 8 إلى 10 أكواب ماء في اليوم.

2- الكريمات المصنوعة منزلياً

توفر الرطوبة التي تحتاجها شفتيك في الشتاء.

3- التقشير

استخدمي مقشرات طبيعية مرة في الأسبوع.

4- الترطيب المتكرر

استخدمي كريم الشفاه عدة مرات في اليوم.

5- العناية قبل النوم

ضعي بسلم للشفاه بعد غسلها بالماء الفاتر.

6- لا تلعقي شفتيك

يزيد احتمال جفاف وتشقق الشفتين.

7- الحماية من الرياح

غطي وجهك بوشاح في الأيام العاصفة.

8- جهاز الرطوبة

الهواء يحافظ على نضارة البشرة.

9- اقلعي عن التدخين

يمتص الحديد مسبباً تصبغات في الجلد.

10- التخفيف من الكافيين

يدر البول ويزيد احتمال الجفاف.