نصائح لعلاج جفاف الشفتين

تتعرض الشفتان للجفاف والتشقق في أجواء الشتاء الباردة، إليك هذه النصائح للعناية في هذا الفصل لاستعادة نضارة الشفتين، بحسب موقع "توب 10 هوم ريميديز".
1- الترطيب الداخلي
اشربي ما بين 8 إلى 10 أكواب ماء في اليوم.
2- الكريمات المصنوعة منزلياً
توفر الرطوبة التي تحتاجها شفتيك في الشتاء.
3- التقشير
استخدمي مقشرات طبيعية مرة في الأسبوع.
4- الترطيب المتكرر
استخدمي كريم الشفاه عدة مرات في اليوم.
5- العناية قبل النوم
ضعي بسلم للشفاه بعد غسلها بالماء الفاتر.
6- لا تلعقي شفتيك
يزيد احتمال جفاف وتشقق الشفتين.
7- الحماية من الرياح
غطي وجهك بوشاح في الأيام العاصفة.
8- جهاز الرطوبة
الهواء يحافظ على نضارة البشرة.
9- اقلعي عن التدخين
يمتص الحديد مسبباً تصبغات في الجلد.
10- التخفيف من الكافيين
يدر البول ويزيد احتمال الجفاف.