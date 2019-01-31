نصائح لعلاج جفاف الشفتين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 11:22 صباحا
نصائح لعلاج جفاف الشفتين (أرشيفية:انترنت)

تتعرض الشفتان للجفاف والتشقق في أجواء الشتاء الباردة، إليك هذه النصائح للعناية في هذا الفصل لاستعادة نضارة الشفتين، بحسب موقع "توب 10 هوم ريميديز".

1- الترطيب الداخلي
اشربي ما بين 8 إلى 10 أكواب ماء في اليوم.

2- الكريمات المصنوعة منزلياً
توفر الرطوبة التي تحتاجها شفتيك في الشتاء.

3- التقشير
استخدمي مقشرات طبيعية مرة في الأسبوع.

4- الترطيب المتكرر
استخدمي كريم الشفاه عدة مرات في اليوم.

5- العناية قبل النوم
ضعي بسلم للشفاه بعد غسلها بالماء الفاتر.

6- لا تلعقي شفتيك
يزيد احتمال جفاف وتشقق الشفتين.

7- الحماية من الرياح
غطي وجهك بوشاح في الأيام العاصفة.

8- جهاز الرطوبة
الهواء يحافظ على نضارة البشرة.

9- اقلعي عن التدخين
يمتص الحديد مسبباً تصبغات في الجلد.

10- التخفيف من الكافيين
يدر البول ويزيد احتمال الجفاف.

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