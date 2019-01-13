درة تخطف الأنظار بفستان مرصع بالأحجار

خطفت الفنانة درة الأنظار بفستانها الأنيق الذي جاء مزينًا بقطع من الأحجار، خلال حضورها تكريم مجلة «وشوشة» المصرية التي حصلت من خلالها على جائزة أفضل ممثلة في 2018.

درة أطلت بفستان ملكي أزرق اللون، جاء مزين الجزء السفلي منه بقطع لامعة فضية أشبه بالمرايا مع وجود أحجار منثورة على الأطراف، أما الجزء العلوي فجاء من الشيفون الملفوف حول الجزع بطريقة لافتة بتصميم One Shoulder، بينما يحيط بمنطقة الخصر قطعة قماش مخملي الخامة.

فستان درة اللافت حمل علامة Labourjoisie الشهيرة، واستطاعت أن تبرز جماله برشاقة قوامها، إلى جانب اعتمادها على تسريحة ناعمة، حيث رفعت شعرها تسريحة Bun منخفضة تاركة خصلات من الغرة على جانبي الوجه.

شاهدي معنا فستان درة واستوحي منه إطلالتك.

