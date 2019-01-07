أقراط كبيرة مبهرة في إطلالتك الشتوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 03:41 مساء

تضفي الأقراط لمسة مميزة إلى الإطلالة بشكل عام وتزيد من أنوثتك أيضًا، ستليق جدًا الأحجام الكبيرة من الأقراط بإطلالتك الشتوية الدافئة، وستجعلها أجمل بكثير. إليكِ بالصور أقراط كبيرة لأناقة لا تضاهى في إطلالتك الشتوية.

لن تتقيدي بحجم أو شكل معين للقرط الذي ستختارينه، وذلك لأن الأشكال والتصاميم المتاحة بين يديكِ لا حصر لها، لذا اعتمدي ما هو مناسب لإطلالتك وما يليق بكِ.

في هذا الألبوم قمنا بجمع أكثر من تصميم واحد لأقراط الأذن ذات الأحجام الكبيرة، منها ما هو معدني والآخر مزين بالشراشيب، وكلها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، اطلعي عليها واختاري من بينها الأجمل.

هذا المحتوى من ليالينا

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