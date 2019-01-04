طريقة مبتكرة لعلاج حب الشباب في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 10:24 صباحا
الأسترالية دانا تونكين (أرشيفية: الإنترنت)

اكتشفت سيدة أسترالية طريقة مبتكرة لعلاج حب الشباب، إذ واظبت على شرب العصائر الطبيعية، قبل أن تختفي البثور من وجهها.

الأسترالية دانا تونكين (31 عامًا) كانت تتمتع ببشرة جيدة طوال سنوات المراهقة، لكن البثور بدأت تغزو وجهها عندما بلغت عمر الثانية والعشرين، واستمر ذلك على مدى أكثر من 8 أعوام.

ولم تتمكن دانا من التغلب على هذه المشكلة، حتى توصلت إلى حل سحري، عندما اكتشف أن علاج البثور يجب أن يبدأ من داخل الجسم، وبدأت بتناول كوكتيل من عصير الموز مع التوت الذي أعاد لها نقاء وجماء بشرتها في غضون أسبوع، بحسب موقع «24» نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتقول تونكين: «حاولت استخدام كل شيء، من الكريمات إلى غسول الوجه والدعك والتقشير، وحتى علاجات التبخير والليزر، لكن أيًا منها لم يفلح في حل المشكلة، إلى أن توصلت إلى قناعة بأن الحل يجب أن يبدأ من الداخل».

وقبل نحو 12 شهرًا، اكتشفت تونكين وهي أم لطفلين برنامج حمية المومياء الصحية، الذي يساعد الآلاف من الأمهات على التخلص من الوزن الزائدة بعد الحمل والولادة، وبدأت بالتخلص من الوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية، لتحل محلها الخضراوات والفواكه.

ويتكون المشروب الذي ساعدها على الشفاء من ملعقتين من مزيج الفانيليا الصحي، كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى، 1/2 موز مجمدة، 1/3 كوب من التوت الأزرق المجمد، ملعقة واحدة من الشوفان و5 مكعبات من الثلج.

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