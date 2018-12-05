البالطو الطويل للمحجبات على طريقة مدونات الموضة

الإطلالة المتجددة والحيوية والعصرية مبتغى كلّ امرأة، والمرأة المحجبة بالذات قد تقضي الكثير من الوقت في البحث عن أحدث صيحات الموضة، وفيما يخصّ الإطلالة الشتوية فلا داعي للقلق مطلقاً، جئنا اليوم بمجموعة رائعة من البالطو الطويل للمحجبات على طريقة مدونات الموضة، ستليق بإطلالة المرأة العصرية.

من ناحية ألوان البالطو الرائجة لهذا الموسم الشتوي 2019، فهي لا متناهية ولا محدودة، إذ أنها تجمع ما بين الألوان الغامقة كالأسود والكحلي والخمري والرمادي والبنفسجي، والأخرى الفاتحة كالأحمر والبرتقالي والأصفر والبيج والخردلي، لذا لا داعي أن تقلقي حيال اللون الذي ستختارينه.

تعرفي على موضة البالطو للمحجبات حتى تستوحي إطلالتك القادمة منها.

هذا المحتوى من ليالينا