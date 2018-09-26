كايت موس وسيندي كروفورد في عرض «إيف سان لوران»

سيندي كروفورد (الإنترنت)

مشت عارضات دار «إيف سان لوران» على المياه وخلفهن برج إيفل مساء الثلاثاء، في عرض أزياء لمجموعة ربيع وصيف 2019 تضمن تصاميم مثيرة في باريس.

وأقام مصمم الأزياء البجليكي أنطوني فاكاريلو، المشرف على مجموعات الدار منصة العرض على نافورة تروكاديرو الشهيرة، وأحاطها بأشجار نخيل صناعية مضاءة بأنوار بيضاء براقة، وفق «فرانس برس».

وجلست في الصف الأمامي عارضتا الأزياء الشهيرتان البريطانية كايت موس والأميركية سيندي كروفورد والممثلة والمغنية الفرنسية شارلوت غينزبور وفرنسوا-هنري بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كيرينغ»، التي تملك دار «سان لوران» وزوجته الممثلة سلمى حايك التي اردتت الأسود.

وهيمن الأسود وهو اللون المفضل في هذه الدار على الأزياء، فضلًا عن الذهبي مع بعض اللمسات الملونة هنا وهناك مع قبعات حمراء وقميص أخضر وفستان قصير أزرق مزين بنجوم وربطة في الظهر.

وتضمنت المجموعة كذلك لمسة الروك الجميلة التي أضفاها المصمم السابق في الدار هادي سليمان، والتي واصلها فاكاريلو مع سراويل ضيقة وحضور كبير للجلد.

وضمت المجموعة أيضًا سراويل قصيرة جدًا من الجينز أو الجلد لأسود مع جزمات بجلد الأفعى أو صنادل مذهبة او فضية.

