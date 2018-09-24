مونيكا بيلوتشي تشارك في عرض «دولتشه إي غابانا»

من اليسار: إيلينا كريستنسن وكارلا بروني-ساركوزي وماربيسا هنينك خلال عرض أزياء ماركة دولتشه إي غابانا ضمن أسبوع ميلانو للموضة في 23 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

شاركت مونيكا بيلوتشي وكارلا بروني-ساركوزي، ضمن أسبوع ميلانو للموضة، لتقديم عرض أزياء دار «دولتشه إي غابانا»، الأحد.

ومثلت بيلوتشي بفستان أسود ضيق مع دوائر بيضاء منطقة صقلية الإيطالية، بينما ارتدت كارلا بروني فستانًا مصنوعًا من قماش البروكار، ممثلة حقبة الباروك، وفق «فرانس برس».

أما عائلة روسيليني التي تجمعت حول العارضة السابقة والممثلة إيزابيلا، فضمت ابنها روبرتو وابنتها اليكترا، وحملت هذه الأخيرة طفلها بين يديها. ومثلت العائلة بذلك التقليد.

في المقابل مثلت عارضة الأزياء، النجمة في التسعينات، إيفا هرتزيغوفا بفستان أسود حريري القطاع الحرفي. وقال سيتفانو غابانا في ختام العرض «هذه العائلة التي قدمناها لكم هي قصتنا من العام 1984 إلى أيامنا هذه».

وتمثلت كل ميول هذه الماركة مجتمعة في مهرجان من الألوان والأقمشة والأنماط والزخرفات المتنوعة.

وعكس المشاركون في عرض الأزياء هذا التنوع أيضًا، مع وجود نساء ممتلئات وأخريات شابات جدًا طويلات أو قصيرات وأمهات مع بناتهن وأزواج يدًا بيد ونجوم عبر «إنستغرام» وأشخاص مجهولين تمامًا.

