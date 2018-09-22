حب الرشاد للعناية بالشعر الضعيف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 01:18 مساء

تعاني الكثير من النساء مشكلة الشعر الخفيف وفراغات الرأس وعلى الرغم من توافر الكثير من العلاجات الطبية، إلا أن الوسائل الطبيعية هي الأكثر فعّالية.
اليوم نقدم إليك وصفة من حب الرشاد للعناية بشعرك حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لتقوية جذور الشعر وتقوية البصيلات تعرفي على طريقة التطبيق معنا وفقا لموقع «حياتك».
مكونات
كوب من حب الرشاد
كوب من زيت الزيتون البكر

طريقة التحضير
- اطحني حب الرشاد جيداً للحصول على مسحوق ناعم ويخلط مسحوق حب الرشاد مع زيت الزيتون ويوضع الخليط في وعاء معدني على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
- يرفع الخليط من على النار ويترك جانباً حتى يبرد تماماً ويحفظ الخليط الناتج في زجاجة معقمة محكمة الإغلاق.
- وزعي كمية مناسبة من الخليط الناتج لتدليك فروة الرأس وخصلات الشعر، ثم يغطى الشعر ويترك لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف جيداً باستخدام الشامبو.
- يكرر استخدام خليط حب الرشاد مع زيت الزيتون على الشعر مرة واحدة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.
 

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