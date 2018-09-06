ميغن ماركل..الأكثر أناقة بين النساء لعام 2018

ميغن ماركل..الأكثر أناقة بين النساء لعام 2018 (أرشيفية:انترنت)

منحت مجلة بيبول الأربعاء ميغن ماركل لقب الأكثر أناقة بين النساء في عام 2018، في اختيار نادر من مجلة المشاهير لعضو في أسرة مالكة.

وتصدرت ماركل (37 عامًا)، التي صارت دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير البريطاني هاري في مايو، قائمة سنوية للمجلة متفوقة على الممثلتين كيت بلانشيت وساندرا بولوك ومحامية حقوق الإنسان أمل كلوني ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت أندريا لافينثال محررة شؤون الموضة والجمال في مجلة بيبول «لم تتضمن القائمة أبدًا أي عضو في أسرة حاكمة أو أي شخص من خارج هوليوود، لكن عندما تتحدث عن الموضة و2018 فلا يمكن تجاهل اسم ميغن ماركل».

وأضافت «أسلوبها في ارتداء الملابس خطف الأنظار هذا العام لذا رأينا ألا نكتفي بضمها إلى القائمة بل اختيارها الأكثر أناقة».

وتابعت «سواء كانت ترتدي قميصًا كلاسيكيًا وبنطلون جينز ممزقًا، مثل أي فتاة أخرى، أو ثوب زفاف من أشهر بيوت الموضة وتضع تاجًا، فإنها تبدو دائمًا أنيقة دون عناء».

وأشادت مجلة بيبول بالتصميمات «الجريئة والمتناسقة» لأزياء بلانشيت وبأسلوب كلوني «الخاص والجريء والساحر» في ارتداء ملابسها والشكل «المذهل» الذي ظهرت به بولوك في «أوشنز 8» أحدث أفلامها.