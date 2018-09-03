إطلالات راقية مستوحاة من الملكة رانيا لخريف 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 04:01 مساء

ملكة الإنسانية والأناقة، الملكة رانيا العبدالله، تطل علينا في كل موسم من المواسم بأحدث وأكثر صيحات الموضة رواجًا، إذ أنها تختار أرقى دور الأزياء العالمية لترتدي منها الأجمل والأحلى.
ومع اقتراب الخريف، فإنكِ بكل تأكيد تبحثين عن أفضل القطع لتقتنيها، وفي هذا المجال لن تجدي أرقى من الملكة رانيا العبد الله لتستوحي إطلالتكِ منها، إليكِ إطلالات راقية مستوحاة من الملكة رانيا العبد الله لخريف 2018.

الأسلوب المميز والناعم لاختيار الملكة رانيا العبد الله لأزيائها، سيجعل أسلوبها معشوقكِ الأول لاختياركِ ملابسكِ وأزياءكِ بكل تأكيد.

اخترنا لكِ القليل فقط من بعض إطلالات الملكة رانيا، شاهديها لتتعرفي على الذوق الرفيع.
هذا المحتوى من «ليالينا»

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