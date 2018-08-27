استخدامات مدهشة للفازلين

الفازلين هو خليط من الزيوت المعدنية له الكثير من الاستخدامات السحرية والاعتناء بالبشرة.

فهو الحل لكل ما يتعلق بالحفاظ على جمالكِ فلا يمكن لأي سيدة أو فتاة الاستغناء عنه لفوائده المذهلة التي لا حصر لها، حسب «سوبر ماما».

وإليك بعض الاستخدامات للفازلين:

تفتيح الشفاه الداكنة

يعاني الكثير من الفتيات مشكلة تغيير لون شفاههن إثر الاستخدام المتكرر لأقلام الشفاه لما تحتويه من صبغات، لكن الآن يمكنكِ استعادة لمعان شفتيك ولونهما الطبيعي ونعومتهما من خلال خلط القليل من عصير البنجر (الشمندر) إلى كمية قليلة من جل الفازلين، ووضع هذا المزيج على شفتيك صباحًا ومساءً، وبذلك تحصلين على شفاه وردية اللون دون الحاجة إلى مستحضرات التجميل باهظة الثمن.

تقشير للجسم

تخلصي من الجلد الميت الذي يفقد بشرتكِ مظهرها الصحي، بدمج الفازلين مع ملح البحر أو القليل من السكر وقومي بفرك جسمكِ للحصول على بشرة مثالية عالية الترطيب.

تهدئة الحروق

من منا لا تتعرض للحروق الجلدية الناتجة من بعض الأخطاء في المطبخ أو الالتهابات الناتجة من حروق الشمس في الصيف؟ لذا أنصحك باستخدام الفازلين لتهدئة الحروق وعلاج التهابات الجلد الناتجة من حروق الشمس.

تثبيت العطور

ينصحوننا دائمًا برش العطر على أماكن النبض مثل العنق وخلف الأذنين والمعصم من الداخل، فحرارة الجسم تساعد على تثبيت العطر لساعات طويلة في هذه المناطق من جسمك، لكن ما رأيك لو جربت أن تضعي لمسة من جل الفازلين قبل أن ترشي العطر؟ ستتفاجئين كيف سيثبت الفازلين العطر لساعات طويلة دون تطايره بشكل سريع.

تكثيف الرموش والحواجب

تسعى أغلب السيدات لتكثيف وتطويل رموشهن وحواجبهن لتظهر طويلة جذابة رائعة، وأنت أيضًا يمكنكِ ذلك من خلال استخدام جل الفازلين وكل ما عليك هو تمرير قطعة من القطن المبلل بالفازلين على الرموش أو الحواجب.

العناية بالشعر

يستخدم الفازلين لعلاج تقصف الشعر وترطيبه ليظهر بمظهر لامع وصحي، كما يمكنكِ استخدامه لتفادي التقصف الناتج من الشعر المتشابك، كما أنه يعمل على تكثيف الشعر وزيادة نموه.

حماية الوجه عند صبغ الشعر

يساهم الفازلين في حماية البشرة من أضرار الصبغة من خلال وضع طبقة منه على الجلد الملاصق للشعر أثناء صبغ الشعر للوقاية من المواد الكيميائية الضارة وهو يمنع تصبغ الجلد أيضًا.