كيفية تنسيق الحجاب الوردي مع ملابسك

يعد اللون الوردي أو زهري اللافندر (Pink Lavender) أحد أعمدة موضة النساء لصيف 2018، وكثير من الفتيات والسيدات يستخدمنه في ملابسهن.

أضيفيه إذاً لكل من إطلالاتك الصباحية والمسائية، ولتمتعي بأسلوب مفعم بالأنوثة، نقترح عليك أجمل طرق ارتداء الحجاب الوردي بكل أناقة، حسب «إيلي عربية».

نسقي حجابك الوردي مع أزياء موحّدة بدرجات الوردي تكون أفتح بدرجة أو درجتين من لون الحجاب، لطلّة أنثوية ناعمة.

ليس أجمل من اللون الأزرق الفاتح مع اللون الوردي. ارتدي مع الحجاب الوردي فستانًا محتشمًا من القماش باللون الأزرق الفاتح أو قطعة من الدنيم الأزرق، واستكملي إطلالتك بحقيبة ذهبية وحذاء بكعبٍ عالٍ يناسب هذا اللوك.

تبدو الأزياء المزينة بالمربعات أنيقة مع الحجاب الوردي، كما أنها تعدّ من الصيحات الأكثر رواجًا لهذا الموسم. اختاري قطعة واحدة مطبوعة بالمربعات والبسي معها توب وحذاءً رياضيًا باللون الأبيض.

للمحجبة الفاشونيستا المواكبة للموضة، نقترح عليك أن الحجاب الوردي بأسلوب عصري متجدّد مع جامبسوت من اللون نفسه، ولا تنس الإكسسوارات المناسبة لاستكمال إطلالتكِ.

إذا كنتِ صاحبة ذوق تقليدي شرقي، ستكون العباءة رفيقتك الدائمة. فلمَ لا تعتمدينها زهرية مع حجابك؟ يمكنك لباقي اللوك اختيار ألوان حيادية كالأسود والأبيض.

نسقي مع حجابك الوردي حذاء من اللون نفسه، ولا تترددي في ارتداء الكيمونو المطبوع بالأزهار والجينز السكيني لإطلالة مفعمة بالحيوية والمرح.

لإطلالة الشاطئ، البسي الحجاب الوردي واستكملي إطلالتك مع حقيبة ظهر أو أيّ حقيبة للشاطئ باللون عينه.

الوردي والأبيض لونان لا يفترقان أبدًا في فترة الصيف، لأنهما يضفيان الكثير من الحيوية والمرح على إطلالة المرأة بشكل عام والمجحبة بشكل خاص. نسقي الحجاب الوردي مع ملابس باللون الأبيض ولتكن إكسسواراتك عصرية.

إليك إطلالة رياضية بحتة، مع الحجاب الوردي المنسق مع سترة رياضية من اللون نفسه وحذاء رياضي لإطلالة عملية تضمن لك راحة قصوى.