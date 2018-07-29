صبغة شعر مستوحاة من ساندويتش شهير

تتأثر ملامحنا وبشرتنا بشكل كبير بلون شعرنا، لهذا تحصر حواء على اختيار صبغة مختلفة من وقت لآخر لتضقي لمسة جديدة على مظهرها.

ومنذ فترة وهناك هوس كبير لدى الكثيرات بلون صبغة الـ Peanut Butter and Jelly، وهي تعني «زبدة الفول السوداني والجيلي»، حسب «فستاني».

الاسم يبدو غريبًا بالنسبة لأسماء صبغات الشعر، ففور سماعك له تعتقدين أنه اسم ساندويتش أو وجبة ما.

بحثنا كثيرًا عن هذا اللون الذي أصبح رائجًا بمختلف دول العالم حتى استطعنا أن نقدم لكم معلومات كثيرة عنه.

ورغم أن اسم اللون يبدو غريبًا، إلا أنه مستوحى من اسم ساندويتش شهير، وهو «زبدة الفول السوداني والجيلي»، إذ ارتبطت طفولة الكثيرين بهذا الساندويتش، ولذلك كان أمرًا مشجعًا لأن يصبح هذا هو نفسه اسم صبغة الشعر.

تعتمد صبغة هذا اللون على أكثر من لون، فهي أشبه بقوس قزح، ففي المرحلة الأولى يلون الشعر بالبنفسجي الغامق كلون أساسي، وفي المرحلة الثانية يقسم فيها الشعر لمجموعة من الخُصل وتلوينها بلون الكراميل، البني، الأحمر الغامق.