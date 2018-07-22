بالفيديو: طريقة تنظيف الذهب

نقدم إليكِ بالفيديو طريقة منزلية لتنظيف الذهب وإعادته كالجديد، شاهدي الفيديو معنا وطبقيه بنفسك وفقًا لقناة برنامج «هي وبس» على «يوتيوب». المكونات المطلوبة مياه صابون سائل لتنظيف الصحون فرشاة أسنان معجون أسنان
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