نصائح لصاحبات العيون البنية والعسلية

اختاري الكحل والأيلاينر وفقاً للون عينيك لإبراز جمالهما، واليوم نقدم لك الألوان المناسبة لصاحبات العيون البنية والعسلية.

فتعرفي معنا على هذه الألوان وطبقيها للصول على إطلالة ساحرة، وفقل لـ «إل عربية».

العيون العسلية

ألوان الزمردي والأخضر، والبنفسجي تلائم صاحبات العيون العسلية بشكل كبير، فيما الألوان الدافئة كالبني تعزز جمالها.

ارسمي خط أيلاينر على حدود الرموش العلوية، إما باللون الأخضر أو باللون البني الشوكولا، واختبري إلى أيّ مدى تبلغ جرأتك.

يمكنك الحصول على إطلالة براقة، بإضافة لمسة من الأيلاينر الذهبي على زاوية العين الداخلية وفي وسط الجفن العلوي.

العيون البنية

لن تخطئي في اعتماد الألوان الترابية إذا كنت من صاحبات العيون البنية، لكن ألوان الأزرق الداكن والبنفسجي والأخضر هي التي تبرز جمال وسحر العينين البنيتين.

أما إذا كنت لست من محبات الألوان القوية، يمكنك تطبيقها فقط على طول خط مدمع العين. فاللون الأزرق الداكن يمنحك النظرات الساحرة نفسها التي يمنحك إياها الأيلاينر الأسود، إنما يخفف من حدّته.