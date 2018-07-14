استخدامات مدهشة لزيت جوز الهند

لزيت جوز الهند الكثير من الفوائد الجمالية، وهنا نستعرض معًا أهم وأبرز هذه الاستخدامات.

لكن بداية، يجب أن تحددي نوعية زيت جوز الهند الذي ترغبين في استعماله قبل الشراء، فهناك النوع النقي الذي يصلح لجميع الاستخدامات، وهناك النوع السائل الذي يصلح للاستخدام فقط على حسب الغرض المكتوب عليه، مثل زيت جوز الهند للشعر، وفق «سوبر ماما».

معطر للفم

يعمل زيت جوز الهند على القضاء على البكتريا في الفم، يمكنكِ استخدامه عن طريق أخذ ملعقة صغيرة من الزيت والمضمضة بها لمدة لا تقل عن خمس دقائق، تزيد المدة تدريجياً لتصل إلى ثلث ساعة، ثم التخلص منه وغسل الأسنان بالمعجون، فهو يعمل على تبييض الأسنان وتعطير الفم.

قبل الاستحمام

يمكنكِ استخدامه كزيت قبل الاستحمام لأنه يعمل على ترطيب الجلد ويزيد من نعومة البشرة.

بديل للكريم المرطب

يمكنكِ استخدامه كمرطب للبشرة بعد الاستحمام، خاصة أن رائحته رائعة وتمتصه البشرة بسهولة، ولكن ضعي كمية قليلة منه ووزعيها على جسمكِ.

بديل الزيت

يمكنكِ وضع القليل منه على أطراف الشعر ثم تسريحه.

مزيل للمكياج

ضعي قليلًا من زيت جوز الهند على وجهكِ، ثم استخدمي منشفة مبللة بماء دافئ وامسحي وجهكِ بها.