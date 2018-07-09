الحمص المطحون لتقشير البشرة

نقدم إليكِ قناعا طبيعيا من الحمص المطحون وماء الورد يعمل على تقشير البشرة وإعادة نضارتها تعرفي على مكوناته وطريقة تطبيقه معنا وفقا لموقع «أنوثة».

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة كبيرة حمص شام مطحون

نصف ملعقة زيت ورد

ماء ساخن

- اخلطي الحمص المطحون مع زيت الورد، ثم أضيفي مقدارا مناسبا من الماء الساخن؛ حيث يصير سوياً عجيناً متماسكاً.

- ابدئي بفرد الماسك على بشرتك ثم اتركيه لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق حتى يجف على بشرتك، ثم نظفي وجهك جيداً بالماء الفاتر وكرري هذه الطريقة مرة أسبوعيا على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

